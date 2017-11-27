Билет до 17 тысяч, в салоне битком. Почему из Кургана летает один рейс

21:06 27 ноября 2017 0

Из курганского аэропорта, как правило, взлетает лишь один самолет в день Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Пассажиры единственного рейса из Кургана жалуются на переполненный самолет и супердорогие билеты. Речь о самолете компании UTair, который летает в Москву и обратно в Зауралье. Курганцы недоумевают, почему не открывают новые рейсы, ведь самолет заполнен настолько, что «ЮТэйр» даже успешно распродает билеты опоздавших пассажиров. «URA.RU» разобралось в проблеме.

Ежедневно сотни курганцев отправляются в Москву в служебные командировки и деловые поездки. Однако многие жители Зауралья предпочитают местному аэропорту соседние — тариф у них гораздо выгоднее. По словам сотрудницы службы продаж курганского аэропорта, в момент звонка корреспондента «URA.RU» стоимость билета в Москву без багажа на вторник, 28 ноября, составляла 6075 рублей. Она отметила, что цену на билеты устанавливает авиакомпания «ЮТэйр» и она меняется каждый час в зависимости от количества оставшихся мест. Максимальная стоимость билета экономкласса может составлять 17 тысяч 575 рублей.

ФАС видит в ситуации признаки нарушения антимонопольного законодательства, но ничего не может поделать: курганцы активно летают из Челябинска и Тюмени Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Из соседних Кургану городов летать в разы дешевле. На сайте авиакомпании на тот же день, 28 ноября, можно приобрести авиабилет Тюмень — Москва за 2985 рублей. А популярный сервис поиска авиабилетов предлагает прямой перелет в столицу из Челябинска с авиакомпанией «Победа» за 3059 рублей.

Ситуацией недовольны не только курганские пассажиры, которые вынуждены переплачивать за билеты и лететь в забитом до предела самолете, но и региональная антимонопольная служба. Руководитель зауральского управления ФАС Ирина Гагарина рассказал «URA.RU», что уже поднимала этот вопрос. Однако пока ее подчиненные не смогли установить монопольное положение авиакомпании «ЮТэйр» на зауральском рынке, поскольку в учет берутся и близлежащие города.

«С учетом этого мы скорее установим монопольное положение „Аэрофлота“» — предполагает Гагарина. Однако она отметила, что ее московское начальство уже заинтересовалось ситуацией и попросило исследовать местный рынок авиаперевозок.

Директор аэропорта сетует на отсутствие интереса со стороны авиакомпаний Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

«У нас получается порочный круг: курганцы экономят и летают из соседних городов, из этого делают вывод, что монополии нет», — объясняет Гагарина. Она добавила, что также экономит бюджетные средства и летает в служебные командировки из Тюмени, несмотря на то, что на дорогу приходится тратить дополнительное время.

Гендиректор ООО «Аэропорт Курган» Дмитрий Коваленко подтвердил, что заполняемость авиарейса на Москву составляет более 90%. Но, по его мнению, это признак того, что стоимость билетов не завышена.

«Мы не влияем на цены, их устанавливает авиакомпания», — напомнил он. Коваленко заверил, что прикладывает максимум усилий, чтобы привлечь к перевозкам другие авиакомпании, однако желающих просто нет. «Этой проблемой озабочен губернатор Алексей Кокорин, правительство разослало около 20 писем различным авиакомпаниям», — добавил Коваленко, однако отметил, что эффекта это пока не принесло.

«Сейчас постоянно практикуют продажу лишних билетов. Стоит опоздать на пару минут — твой билет продадут: на рейс не пустят, на возврат денег, понятно, рассчитывать не стоит. Зауралье — это просто золотое дно для авиакомпании,

— рассказал постоянный пассажир из Кургана, который попросил не указывать его фамилию и высокую должность. — У нашего аэропорта тоже хорошая позиция — они кивают на отсутствие поддержки со стороны областного бюджета. Понятно, с нашим госдолгом Минфин никогда не разрешит доплачивать авиакомпаниям».

В пресс-службе авиакомпании «ЮТэйр» в ответ на вопрос корреспондента о ценообразовании и необходимости запуска второго рейса заявили, что на анализ потребуется время, ответ пообещали представить уже во вторник, 28 ноября.

В курганском аэропорту, который в 2015 году получил статус международного, продолжается капитальная реконструкция. По итогам прошлого года аэропорт Курган сработал с убытком около 13 млн рублей, он связан с обслуживанием южных рейсов. Уже летом 2017 года в Сочи и Симферополь чартерные рейсы из Кургана отсутствовали.