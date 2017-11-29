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29 ноября 2017
18:43  29 ноября 2017 0

Стал известен любимый анекдот свердловских ВИПов. ФОТО

Внеочередное заседание заксо Свердловской области. Екатеринбург, чиновники, заседание, депутаты, законодательное собрание со, заксо
Анекдот стал у чиновников событием дняФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сегодня в Белом доме правительства Свердловской области и здании Законодательного собрания члены уральской политической элиты что-то отправляли друг другу на телефоны и много смеялись. Выяснилось, что свердловских чиновников покорил «патриотический» анекдот, уоторым они уже поделились с «URA.RU».

Русский выходит из казино в Лас-Вегасе с мешком денег, лови такси.

Негр-таксист спрашивает: Вам куда?

Наш, бухой, сурово: — На Уралмаш!

Негр: Вы, наверное, что-то перепутали, это Лас-Вегас.

Русский устало высыпает полмешка денег: Это ты что-то перепутал, МНЕ НА УРАЛМАШ!!!

Таксист с улыбкой: вам как, по Бебеля или по Космонавтов?

Фото: снимком поделился уральский чиновник

Ранее «URA.RU» писало о том, что ямальский подросток, который во время своего выступления в бундестаге пожалел «невинно погибших» в России немецких солдат, стал героем анекдотов.

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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