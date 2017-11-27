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27 ноября 2017
11:52  27 ноября 2017 0

Мальчик с Ямала, выступивший в бундестаге, стал героем анекдотов

Школьник становится все более медийной фигуройФото: скриншот с видео
новость из сюжета:
Школьник с Ямала покаялся в бундестаге за «невинноубиенных бойцов Вермахта»
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Народное творчество не обошло стороной скандальную историю школьника из Нового Уренгоя, во время своего выступления в бундестаге пожалевшего «невинно погибших» в России немецких солдат. После картинок и фотожаб Коля стал героем анекдотов. В одном из них юного гимназиста предложено поощрить за выявление «врагов народа»:

Сталин поднимает трубку, говорит:

— Лаврентий… я тут посмотрел репортаж о мальчике из Нового Уренгоя. Записывай. Учителя истории — на Таймыр, пусть оленям историю читает. Директора школы — в истопники, пожизненно. Мэра города и председателя гороно — в командировку, по сталинским местам. Там и оставить, на пятнадцать лет, без права переписки.

— Понял, товарищ Сталин. А с мальчиком что?

— Мальчика наградить.

— Не понял, товарищ Сталин…

— Наградить. Выдать почетную грамоту. Столько врагов народа нам сдал.

Как ранее сообщало «URA.RU», старшеклассник из Нового Уренгоя Коля ездил в Германию по программе обмена. Перед немецким парламентом выступал Коля и еще несколько ребят из России.

Известно, что грант на исследование истории Великой Отечественной войны гимназии в Новом Уренгое выделил фонд им. Фридриха Эберта. Работа этого фонда запрещена в Белоруссии за подрывную деятельность. Также фонд запрещен в Турции, где его прямо называют филиалом немецкой разведывательной службы БНД.

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.Ru»
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