Марш в строю и автоматы наизготовку: в Армении проходят совместные с США военные учения

С 12 по 20 августа в Армении проходят военные учения Eagle Partner 2025. В них принимают участие военнослужащие миротворческих бригад Вооруженных сил Армении, Сухопутных войск США в Европе и Африке, а также Национальной гвардии штата Канзас. Как стартовали военные учения — на кадрах URA.RU.
Цель учений — под вопросом
Официальные представители в Ереване утверждают, что цель учений — улучшение координации в рамках международных миротворческих миссий. Однако аналитики высказывают мнение, что настоящая задача маневров заключается в интеграции Армении в структуры НАТО, усилении американского присутствия на Южном Кавказе и снижении российского влияния в регионе. Такого мнения, например, придерживается военный эксперт Вадим Козюлин.
По его словам, вероятно, будет происходить обучение использованию американской техники и связи с войсками НАТО. Эксперт прогнозирует, что США могут начать поставлять Армении свое вооружение, начиная с передачи уже использованной техники.
Как партнерство Армении с США сказывается на России
Это уже третья серия учений Eagle Partner, предыдущие проходили в 2023 и 2024 годах. В Кремле выразили мнение, что проведение таких маневров не способствует стабилизации обстановки и не укрепляет доверие в Закавказье. В начале текущего года после подписания Ереваном и Вашингтоном соглашения о стратегическом партнерстве, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что это суверенное право Армении.
В свою очередь старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Ахмет Ярлыкапов обратил внимание, что премьер-министр Армении Никол Пашинян на днях сам позвонил президенту РФ Владимиру Путину. Это, по его мнению, говорит о том, что Россия продолжает оставаться важным игроком в регионе.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.