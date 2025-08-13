Марш в строю и автоматы наизготовку: в Армении проходят совместные с США военные учения

В Армении проходят военные учения Eagle Partner 2025
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Учения США Армения
Учения США Армения Фото:

С 12 по 20 августа в Армении проходят военные учения Eagle Partner 2025. В них принимают участие военнослужащие миротворческих бригад Вооруженных сил Армении, Сухопутных войск США в Европе и Африке, а также Национальной гвардии штата Канзас. Как стартовали военные учения — на кадрах URA.RU.

Цель учений — под вопросом

Официальные представители в Ереване утверждают, что цель учений — улучшение координации в рамках международных миротворческих миссий. Однако аналитики высказывают мнение, что настоящая задача маневров заключается в интеграции Армении в структуры НАТО, усилении американского присутствия на Южном Кавказе и снижении российского влияния в регионе. Такого мнения, например, придерживается военный эксперт Вадим Козюлин. 

По его словам, вероятно, будет происходить обучение использованию американской техники и связи с войсками НАТО. Эксперт прогнозирует, что США могут начать поставлять Армении свое вооружение, начиная с передачи уже использованной техники.

Как партнерство Армении с США сказывается на России 

Это уже третья серия учений Eagle Partner, предыдущие проходили в 2023 и 2024 годах. В Кремле выразили мнение, что проведение таких маневров не способствует стабилизации обстановки и не укрепляет доверие в Закавказье. В начале текущего года после подписания Ереваном и Вашингтоном соглашения о стратегическом партнерстве, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что это суверенное право Армении.

В свою очередь старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Ахмет Ярлыкапов обратил внимание, что премьер-министр Армении Никол Пашинян на днях сам позвонил президенту РФ Владимиру Путину. Это, по его мнению, говорит о том, что Россия продолжает оставаться важным игроком в регионе. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
С 12 по 20 августа в Армении проходят военные учения Eagle Partner 2025. В них принимают участие военнослужащие миротворческих бригад Вооруженных сил Армении, Сухопутных войск США в Европе и Африке, а также Национальной гвардии штата Канзас. Как стартовали военные учения — на кадрах URA.RU. Цель учений — под вопросом Официальные представители в Ереване утверждают, что цель учений — улучшение координации в рамках международных миротворческих миссий. Однако аналитики высказывают мнение, что настоящая задача маневров заключается в интеграции Армении в структуры НАТО, усилении американского присутствия на Южном Кавказе и снижении российского влияния в регионе. Такого мнения, например, придерживается военный эксперт Вадим Козюлин.  По его словам, вероятно, будет происходить обучение использованию американской техники и связи с войсками НАТО. Эксперт прогнозирует, что США могут начать поставлять Армении свое вооружение, начиная с передачи уже использованной техники. Как партнерство Армении с США сказывается на России  Это уже третья серия учений Eagle Partner, предыдущие проходили в 2023 и 2024 годах. В Кремле выразили мнение, что проведение таких маневров не способствует стабилизации обстановки и не укрепляет доверие в Закавказье. В начале текущего года после подписания Ереваном и Вашингтоном соглашения о стратегическом партнерстве, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что это суверенное право Армении. В свою очередь старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Ахмет Ярлыкапов обратил внимание, что премьер-министр Армении Никол Пашинян на днях сам позвонил президенту РФ Владимиру Путину. Это, по его мнению, говорит о том, что Россия продолжает оставаться важным игроком в регионе. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...