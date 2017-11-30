В Челябинске перед судом предстанет таксист, по вине которого погиб пассажир. По данным пресс-службы областной прокуратуры, обвиняемый признал вину и попросил рассмотреть дело в особом порядке.
Трагедия произошла ранним утром 12 октября. Водитель автомобиля Nissan Almera двигался по улице Молодогвардейцев в сторону Комсомольского проспекта с пассажиром, который не был пристегнут ремнем безопасности. На одном из участков дороги водитель отвлекся на телефон и потерял контроль над машиной. Nissan вылетел за пределы проезжей части и врезался в электроопору. Пассажир такси от полученных травм скончался на месте.
Следствие установило, что к моменту ДТП таксист находился за рулем более 17 часов подряд. Жертвой уставшего водителя стал директор организации из Подмосковья — мужчина прибыл в Челябинск в командировку.
«Уголовное дело направлено для рассмотрения в Курчатовский районный суд Челябинска. Потерпевшей по уголовному делу признана мать погибшего. Гражданский иск в ходе предварительного расследования не заявлен», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Челябинской области.