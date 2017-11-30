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Главные новости Челябинской области
14:48  30 ноября 2017 0

В Челябинске под суд пойдет уставший таксист, погубивший пассажира-директора

ДТП такси Челябинск, дтп такси, дтп челябинск
Водитель находился за рулем более 17 часов подрядФото: пресс-служба ГИБДД Челябинска

В Челябинске перед судом предстанет таксист, по вине которого погиб пассажир. По данным пресс-службы областной прокуратуры, обвиняемый признал вину и попросил рассмотреть дело в особом порядке.

Трагедия произошла ранним утром 12 октября. Водитель автомобиля Nissan Almera двигался по улице Молодогвардейцев в сторону Комсомольского проспекта с пассажиром, который не был пристегнут ремнем безопасности. На одном из участков дороги водитель отвлекся на телефон и потерял контроль над машиной. Nissan вылетел за пределы проезжей части и врезался в электроопору. Пассажир такси от полученных травм скончался на месте.

Следствие установило, что к моменту ДТП таксист находился за рулем более 17 часов подряд. Жертвой уставшего водителя стал директор организации из Подмосковья — мужчина прибыл в Челябинск в командировку.

«Уголовное дело направлено для рассмотрения в Курчатовский районный суд Челябинска. Потерпевшей по уголовному делу признана мать погибшего. Гражданский иск в ходе предварительного расследования не заявлен», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Челябинской области.

Сергей Макеев
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