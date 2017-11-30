16:46 30 ноября 2017 3

Пять стран могут выйти в собственную сеть Фото: Анна Майорова © URA.RU

Для стран БРИКС разрабатывают собственный «независимый Интернет». Об этом сообщил экс-премьер РФ Сергей Степашин.

Создание обособленного интернета связано с угрозой терроризма и коррупции. В рекомендации из протокола Совбеза указано, что для безопасности необходимо создать собственную систему дублирующих корневых серверов доменных имен, пишет РБК.

«Это была рекомендация Совета безопасности, нашего российского. Идея интересная, но как это сделать чисто технически сейчас… У китайцев нужно спросить. Как вы знаете, они серьезно ограничивают доступ к интернету у своего населения, насколько это возможно. Но это достаточно сложно», — подчеркнул Степашин. Отметим, что к странам БРИКС сегодня относятся Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика.