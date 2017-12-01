Рабочих шахты на Урале срочно эвакуировали из-за задымления

Всех шахтеров вывели на поверхность, никто из них не пострадал (фото из архива)
Задымление произошло утром в пятницу, 1 декабря, в старой выработке шахты по добыче калийной соли в городе Соликамске Пермского края. Всех работников пришлось срочно эвакуировать.
Информация о случившемся поступила в 7.55 по местному времени, сообщает ГУ МЧС России по Пермскому краю. На место выехали спасатели и спецтехника. К настоящему моменту задымление удалось ликвидировать, жизни и здоровью людей ничего не угрожает. Причины ЧП устанавливаются.
Как сообщили 59.ru в ПАО «Уралкалий», задымление произошло в шахте СКРУ-1, расположенной на улице Мира. Задымление не представляло опасности для работников предприятия.