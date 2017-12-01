14:12 01 декабря 2017 0

Трамвай до Верхней Пышмы обещают запустить в конце 2019 года Фото: Анна Майорова © URA.RU

Администрация Верхней Пышмы начала выкупать гаражные боксы и земельные участки под строительство трамвайной линии до Екатеринбурга. В ближайшее время мэрии предстоят непростые переговоры с более чем полусотней собственников.

В администрации города «URA.RU» сообщили, что недвижимость будет изыматься в два этапа. Сейчас стартовал выкуп гаражей в том месте, где будет построено трамвайное кольцо. На втором этапе начнутся переговоры с собственниками жилых домов, которые необходимо будет снести ради проекта.

Под изъятие попал 61 гаражный бокс. В мэрии отметили, что уже удалось договориться с 40 собственниками. Остальные также не против продать свои участки.

«Никаких претензий к администрации у нас нет. В среднем за гараж нам предлагают 250 тысяч рублей. Это рыночная стоимость, поэтому соглашаемся. А то начнешь спорить — через суд у тебя вообще за бесценок гараж отнимут», — пояснил нашему агентству один из собственников участков, Юрий. Он отметил, что в споры с администрацией, скорее всего, вступят собственники домов, чья жилплощадь стоит на пути трамвайной линии.

В администрации города пояснили, что жилые дома по Успенскому проспекту начнут выкупать весной 2018 года. Сейчас объявлен тендер по выбору организации, которая оценит имущество.

Напомним, трамвайное сообщение между Екатеринбургом и Верхней Пышмой планируют открыть в конце 2019 года. Протяженность линии составит 11 километров. В Екатеринбурге конечная станция будет располагаться на улице Фрезеровщиков. В Верхней Пышме трамвайное кольцо построят на улице Ленина. Стоимость проекта оценивают в один миллиард рублей.