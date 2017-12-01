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Главные новости Пермского края
15:19  01 декабря 2017 0

В Пермском крае мужчина катал по улицам гроб на колесиках. ФОТО, ВИДЕО

Житель Добрянки хотел продать гроб собственного изготовленияФото: dobryanka.net

В городе Добрянка Пермского Края местные жители сегодня оказались перепуганы жутковатой картиной: мужчина катал по улицам города гроб, установленный на тележке.

Выяснилось, что 49-летней мужчина, проживающий в садовом домике, смастерил гроб для своей больной подруги, которую выписали из пермской больницы. По утверждению самодеятельного гробовщика, у женщины обнаружили туберкулез и СПИД. В течение нескольких дней женщина не появлялась дома, и мужчина решил продать изделие. В похоронном агентстве приобретать гроб отказались, и он отправился с ним домой.

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Фото: dobryanka.net

Как сообщает ресурс «Зори Плюс», неподалеку от школы искусств мужчину заметили полицейские. Стражи порядка решили помочь отчаявшемуся: вместе со скорбным багажом они на служебном автомобиле отвезли его домой.

Сергей Макеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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