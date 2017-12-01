В городе Добрянка Пермского Края местные жители сегодня оказались перепуганы жутковатой картиной: мужчина катал по улицам города гроб, установленный на тележке.
Выяснилось, что 49-летней мужчина, проживающий в садовом домике, смастерил гроб для своей больной подруги, которую выписали из пермской больницы. По утверждению самодеятельного гробовщика, у женщины обнаружили туберкулез и СПИД. В течение нескольких дней женщина не появлялась дома, и мужчина решил продать изделие. В похоронном агентстве приобретать гроб отказались, и он отправился с ним домой.
Как сообщает ресурс «Зори Плюс», неподалеку от школы искусств мужчину заметили полицейские. Стражи порядка решили помочь отчаявшемуся: вместе со скорбным багажом они на служебном автомобиле отвезли его домой.