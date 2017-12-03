Российский посол в США Анатолий Антонов рассказал о подготовке документов для подачи судебного иска по вопросу дипломатической собственности РФ, изъятой в Штатах. Об этом дипломат рассказал журналистам в парке Форт-Росс (бывшая русская крепость).
«Мы работаем, работаем с юристами, эта работа требует спокойного взаимодействия… Никто ничего не забыл», — цитирует Антонова телеканал 360.
Ранее российский посол рассказал, что получил от Госдепа США «необоснованный отказ» на запрос о посещении российской дипсобственности в Сан-Франциско. В настоящее время Антонов находится в Калифорнии, где планирует встретиться с экспертами и бизнес-сообществом.
Как ранее писало «URA.RU», экс-посол США Майкл Макфол попросил пустить его в Россию, где у него остались друзья.