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03 декабря 2017
Главные новости Москвы
14:25  03 декабря 2017 0

«Никто ничего не забыл». Россия готовит иск о возврате дипсобственности в США

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Россия подаст иск против СШАФото: depositphotos.com © URA.RU

Российский посол в США Анатолий Антонов рассказал о подготовке документов для подачи судебного иска по вопросу дипломатической собственности РФ, изъятой в Штатах. Об этом дипломат рассказал журналистам в парке Форт-Росс (бывшая русская крепость).

«Мы работаем, работаем с юристами, эта работа требует спокойного взаимодействия… Никто ничего не забыл», — цитирует Антонова телеканал 360.

Ранее российский посол рассказал, что получил от Госдепа США «необоснованный отказ» на запрос о посещении российской дипсобственности в Сан-Франциско. В настоящее время Антонов находится в Калифорнии, где планирует встретиться с экспертами и бизнес-сообществом.

Как ранее писало «URA.RU», экс-посол США Майкл Макфол попросил пустить его в Россию, где у него остались друзья.

Олег Теплоухов
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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