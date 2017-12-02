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02 декабря 2017
01 декабря 2017
Главные новости Москвы
10:25  02 декабря 2017 0

Экс-посол США попросил пустить его в Россию и пожаловался на санкции

Майкл Макфол скучает по российским друзьямФото: wikimedia.org
новость из сюжета:
Санкции против России вообще и Урала в частности
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Бывший посол США в России Майкл Макфол обратился к российскому послу в Вашингтоне Анатолию Антонову с просьбой снять с него санкции.

«У меня много друзей в России. Я несколько лет жил в России. Вы же знаете, что я нахожусь под санкциями. Я обсудил это с Антоновым, чтобы я смог приехать в Россию», — цитирует телеканал RT слова Майкла Макфола. Он подчеркнул, что «с нетерпением» ждет возможности скорее посетить Россию.

Макфол был американским послом в Москве с 2012 по 2014 годы, напоминает Nation News. Позже ему запретили въезд в Россию с формулировкой «за целенаправленный ущерб отношениям Москвы и Вашингтона».

Игорь Чукреев
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