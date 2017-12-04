Китайские и азербайджанские металлурги прошли обучение на ММК

В корпоративном центре подготовки кадров Магнитогорского металлургического комбината прошли обучение две группы китайских металлургов, которые приехали на Южный Урал с заводов SHANDONG IRON & Steel GROUP RIZHAO Co., Ltd. Гостей обучили по профессиональной программе повышения квалификации «Производство автомобильного листа», нацеленной на изучение работы линии горячего оцинкования и линии непрерывного отжига на примере ЛПЦ-11 ММК.
При изучении теории для коллег из Китая акцент делался на виды сортамента, технические характеристики производимого проката, подготовку поверхности проката перед цинкованием, формирование цинкового покрытия, дефекты горячеоцинкованного проката.
Практическая часть обучения проходила на промплощадке ММК, а закончилось обучение тестированием и круглым столом, где уже в неформальной обстановке гости высказали удовлетворение полученными знаниями и организацией обучения, а также выразили надежду на дальнейшее сотрудничество.
Также обучались в КЦПК «Персонал» руководители и специалисты ООО «Unimetall» из Азербайджана, которые прошли программу повышения квалификации «Особенности технологии производства проката с полимерным покрытием в ПАО «ММК».
В рамках расширения и развития профессиональных компетенций в области технологий производства листового проката с полимерным покрытием слушатели изучили технологии и оборудование основных технологических участков, контроль поступающих материалов и готового проката, а также ознакомились с методами испытания полимерных материалов и обучились работе с соответствующими приборами. Практическая часть обучения прошла на площадке северного блока производства металла с покрытием ПАО «ММК».