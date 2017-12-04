Мужчину спасли с помощью ковшовых носилок
Спасатели отряда «Крым-СПАС» помогли туристу из Перми. У мужчины в горах онемели ноги, и он не мог самостоятельно выбраться.
Сотрудники аварийно-спасательного отряда спустили мужчину с горной тропы на юго-востоке полуострова. «В поселке Новый Свет, в районе источника святой Анастасии, у мужчины резко ухудшилось самочувствие, передвигаться самостоятельно он не мог», — приводят слова пресс-службы крымского управления МЧС России «Интерфакс».
С помощью ковшовых носилок спасатели транспортировали 37-летнего мужчину к месту, где ему смогли помочь врачи. Как сообщает пресс-служба ведомства, «дорога до кареты „скорой помощи“ составила около полутора километров по труднопроходимому горному рельефу».