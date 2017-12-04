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Главные новости Пермского края
18:39  04 декабря 2017 0

Спасатели Крыма в горах помогли туристу из Перми с онемевшими ногами

Совещание МЧС по подготовке к паводку в Курганской области. Курган., погон, генерал-майор мчс
Мужчину спасли с помощью ковшовых носилокФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Спасатели отряда «Крым-СПАС» помогли туристу из Перми. У мужчины в горах онемели ноги, и он не мог самостоятельно выбраться.

Сотрудники аварийно-спасательного отряда спустили мужчину с горной тропы на юго-востоке полуострова. «В поселке Новый Свет, в районе источника святой Анастасии, у мужчины резко ухудшилось самочувствие, передвигаться самостоятельно он не мог», — приводят слова пресс-службы крымского управления МЧС России «Интерфакс».

С помощью ковшовых носилок спасатели транспортировали 37-летнего мужчину к месту, где ему смогли помочь врачи. Как сообщает пресс-служба ведомства, «дорога до кареты „скорой помощи“ составила около полутора километров по труднопроходимому горному рельефу».

Дарья Рукачёва
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© Служба новостей «URA.Ru»
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