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05 декабря 2017
16:26  05 декабря 2017 0

Под Тюменью задержаны ямальские студенты, которые грабили магазины

Суд над полицейскими ОВД Заречный в Ленинском районном суде. Екатеринбург, конвой, подозреваемый, задержанный
Молодых людей задержали во время патрулирования улиц (фото из архива)Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Полиция задержала подозреваемых в совершении серии магазинных краж в Тюмени — двух жителей Ямало-Ненецкого автономного округа. Об этом сообщают в Управлении МВД России по Тюменской области.

По данным следствия, с 19 ноября по 3 декабря 2017 года преступники проникали в помещения магазинов путем отжима пластиковых дверей и окон. Они похищали различные товары и деньги. Во всех случаях злоумышленники обещали поджечь магазин, если сотрудники обратятся в полицию, о чем сообщали в записках, которые оставляли на месте преступления.

В ходе патрулирования в поселке Антипино полицейские обратили внимание на автомобиль ВАЗ 2112, который был под подозрением. Номера машины были заклеены бумагой, а внутри находились два молодых человека без документов. Инспекторы задержали подозревамых. Ими оказались ямальцы: студент политехнического колледжа 1998 года рождения и неработающий гражданин 1994 года рождения, ранее трижды судимый за кражи и грабежи. У них изъяли часть похищенного, два топора, перчатки и записку с угрозами.

Сейчас фигурантов проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям. Правоохранители собирают доказательную базу, а подозреваемые дают признательные показания.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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