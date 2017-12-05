У жителей Курганской области нередко неправомерно списывают со счетов защищенные законом деньги. Проблему на площадке регионального ОНФ обсудили судебные приставы, представители банков и ресурсоснабжающих компаний, передает корреспондент «URA.RU».
Судебные приставы не знают источники пополнения счетов граждан, с которых взыскиваются средства по решениям судов, поэтому бывают случаи, когда деньги приходится возвращать. По данным замначальника отдела правового обеспечения и работы с обращениями граждан зауральского управления ФССП Екатерины Кошкаровой, только за последнее время трижды пришлось возвращать мамам детские пособия, которые списали из-за долгов.
Прокурор отдела надзора за соблюдением федерального законодательства Эльдар Суналатуллин рассказал, что в 2016 году во время его работы в Шадринске ему поступило около 30 подобных жалоб. «Практически все удалось решить в рабочем порядке без применения мер прокурорского реагирования», — отметил он.
Участники встречи выразили надежду, что ситуация изменится после того, как в действие вступит новое федеральное законодательство о создании социальных счетов. Законопроект рассматривается в Госдуме, ожидается, что действовать он начнет уже с 1 января 2018 года.