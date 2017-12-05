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05 декабря 2017
04 декабря 2017
Главные новости Курганской области
16:22  05 декабря 2017 0

У жителей Курганской области незаконно списывают со счетов алименты и детские пособия

Клипарт. разное. 24 апреля 2014г, сбербанк, купюры, рубль, банковская карта, деньги
Источники поступления средств сложно проследитьФото: Антон Белицкий © URA.RU

У жителей Курганской области нередко неправомерно списывают со счетов защищенные законом деньги. Проблему на площадке регионального ОНФ обсудили судебные приставы, представители банков и ресурсоснабжающих компаний, передает корреспондент «URA.RU».

Судебные приставы не знают источники пополнения счетов граждан, с которых взыскиваются средства по решениям судов, поэтому бывают случаи, когда деньги приходится возвращать. По данным замначальника отдела правового обеспечения и работы с обращениями граждан зауральского управления ФССП Екатерины Кошкаровой, только за последнее время трижды пришлось возвращать мамам детские пособия, которые списали из-за долгов.

Прокурор отдела надзора за соблюдением федерального законодательства Эльдар Суналатуллин рассказал, что в 2016 году во время его работы в Шадринске ему поступило около 30 подобных жалоб. «Практически все удалось решить в рабочем порядке без применения мер прокурорского реагирования», — отметил он.

Участники встречи выразили надежду, что ситуация изменится после того, как в действие вступит новое федеральное законодательство о создании социальных счетов. Законопроект рассматривается в Госдуме, ожидается, что действовать он начнет уже с 1 января 2018 года.

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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