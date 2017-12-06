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Главные новости Югры
14:41  06 декабря 2017 0

Виновник ДТП в Сургуте, скрываясь с места аварии, сбил человека. ВИДЕО

Знак аварийной остановки для Альбины Золотухиной. Челябинск., пешеходный переход, знак аварийной остановки, дтп
«Самое обидное, что столько машин проехало мимо и никто не остановился помочь»Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

После ДТП в Сургуте виновник аварии, пытаясь покинуть место происшествия, сбил второго участника аварии и протащил его несколько метров на капоте автомобиля. Об этом 6 декабря «URA.RU» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Видеозапись инцидента попала в соцсети.

В городской группе «К-Информ» администратор паблика Руслан Байрамов, выложил видеозапись с места ДТП на улице Крылова. На съемках видно, как мужчина пытается остановить автомобиль, перегородив ему дорогу. Водитель автомобиля сдает назад, набирает скорость и сбивает мужчину.

«Люди с ума сходят. И самое обидное, что столько машин проехало мимо и никто не остановился помочь! Никто не погнался за сбившим человека водителем», — комментирует видеозапись Руслан Байрамов.

Игорь Волосин
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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