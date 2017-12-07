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Главные новости Пермского края
06:32  07 декабря 2017 0

«Препятствовал законной предпринимательской деятельности». Начальник управления пермского госавтодорнадзора предстанет перед судом

Ежегодное обращение губернатора Югры Натальи Комаровой к жителям ХМАО, депутатам и представителям общественности. Ханты-Мансийск , прокуратура, папка сделами, с делами
Чиновник не выдавал положенные документы, даже несмотря на вступившее в силу решение судаФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении руководителя управления Государственного автодорожного надзора по Пермскому краю Владимира Котова. Он обвиняется в воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности, несмотря на вступившее в силу решение суда.

Как сообщила краевая прокуратура, в ходе следствия было установлено, что Котов по неустановленной причине не выдавал разрешительные документы директору частного образовательного учреждения «Учебный центр профессиональной квалификации».

«Котов искусственно создал условия, при которых директор и учредитель частного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования „Учебный центр профессиональной квалификации“ Пермского края, более года не могла получить удостоверение об утверждении курсов подготовки водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.

Даже когда руководство учебного центра выиграло иск в суде, который обязал управление автодорнадзора необходимые документы выдать, Котов «по надуманным основаниям» затягивал исполнение предписания, «создал предпринимателю дискриминационные условия» и «используя свое служебное положение, препятствовал законной предпринимательской и иной деятельности».

Отметим, максимальная санкция, которая предусмотрена частью 2 статьи 169 УК РФ — лишение свободы на срок до трех лет. Кроме того, чиновник рискует лишиться права занимать определенные судом должности. Рассмотрение дела по существу пройдет в Ленинском суде Перми.

Евгений Александров
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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