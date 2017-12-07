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07 декабря 2017
06 декабря 2017
09:05  07 декабря 2017 0

Россияне пожаловались, что «едва сводят концы с концами»

Виды Будапешта. Венгрия, голуби, уличное кафе, перекус, задумчивость, городские птицы, еда
Россиянам едва хватает денег на еду и одеждуФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Экономический кризис в России
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Четверть российских семей считают, что их финансовое положение является тяжелым. При этом 4% утверждают, что они едва «сводят концы с концами». Опрос граждан РФ проводил холдинг «Ромир».

По данным исследователей, которые опросили две тысячи человек в возрасте от 18 до 60 лет, проживающих во всех федеральных округах (в городах и сельской местности), на тяжелое финансовое положение жалуется каждая пятая семья. Около 17% респондентов заявили, что им приходится отказываться от некоторых товаров и продуктов в силу отсутствия достаточных средств. 46% говорят о том, что финансовая ситуация в их семьях не простая, но на самое необходимое денег хватает. Треть (30%) семей пребывают в состоянии, когда могут позволить себе любые повседневные траты. Данные опроса приводят РИА «Новости».

Позволить купить себе квартиру или автомобиль сейчас могут лишь 0,2% российских семей. Еще 3% опрошенных считают, что денег в их семьях достаточно для покупки мебели, бытовой техники и оплаты путешествий.

Проблема роста цен, инфляции, сокращения реальных доходов по-прежнему беспокоит более 60% соотечественников. Две трети (67%) ответили, что они не ожидают никаких изменений материального положения в следующем году.

Большинство россиян считают порогом бедности доход в 20 тысяч рублей, приводило в ноябре данные опроса экспертами Общественной палаты РФ «Федеральное агентство новостей». «Порог бедности — 20 тысяч рублей, после которого люди чувствуют, что это все, предел», — рассказала изданию глава комиссии ОП по социальной политике, трудовым отношениям, взаимодействию с профсоюзами и поддержке ветеранов Наталья Починок.

В интервью российским телеканалам премьер-министр Дмитрий Медведев назвал падение доходов россиян «одной из самых кричащих проблем современной экономики». По его словам, бедность — оборотная сторона недоразвитости в экономике. Однако, по словам главы правительства, сейчас уровень бедности в России гораздо ниже, чем 10-15 лет назад, напоминает «Национальная служба новостей».

Как ранее писало «URA.RU», по уровню зарплат ЯНАО, ХМАО и Тюменская область оказались на лидирующих позициях. Только на Ямале ежемесячный доход в сумме 100 тысяч имеет четверть работающих граждан.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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