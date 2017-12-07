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07 декабря 2017
06 декабря 2017
08:05  07 декабря 2017 0

Уральский регион занял первое место по размеру зарплат. Даже Москва осталась далеко позади

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Уральские регионы сильно отличаются по заработкамФото: depositphotos.com © URA.RU
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Самые высокооплачиваемые регионы вычислило РИА «Рейтинг». Лидером рейтинга по размеру заработной платы стал Ямало-Ненецкий автономный округ. Четверть (24%) трудоустроенных жителей региона получают зарплату более 100 тысяч рублей в месяц, при этом доля низкооплачиваемых сотрудников (с зарплатой менее 10 тысяч рублей) составляет лишь 0,6%.

Второе место в рейтинге досталось Чукотке: здесь зарплату свыше 100 тысяч получают 21% работников, а на третьем месте расположилась Москва. Доля трудоустроенных москвичей с высокой зарплатой составляет 17%. Расчеты провело агентство РИА «Рейтинг» по данным Росстата. В учет брали долю высокооплачиваемых работников с зарплатой более 100 тысяч рублей в месяц и долю низкооплачиваемых работников, у которых заработок составляет менее 10 тысяч рублей в месяц, а также медианную зарплату и коэффициент Джини.

«Во многом высокие зарплаты являются компенсационными, так как уровень цен в регионах-лидерах достаточно высок. Однако компенсируется не только дороговизна текущего потребления, но и потеря в комфорте и качестве жизни из-за суровых погодных условий и удаленности от других регионов», — отмечают составители рейтинга.

Кроме ЯНАО в верхние строки рейтинга также попали ХМАО — 11% населения с высокими заработками (7 место) и Тюменская область, где более 100 тысяч рублей зарабатывают 4,7% работающих (17 место). Свердловская область находится лишь на 25 месте (2,53%), Пермский край на 34 месте (1,81%), а Южный Урал на 43-м (1,54%). В Курганской области людей с заработком более 100 тысяч рублей менее 1% (0,84%).

Инфографика: РИА «Рейтинг»

Лидерами антирейтинга стали восемь национальных республик и Алтайский край. Там доля людей, зарабатывающих менее 10 тысяч рублей в месяц, превышает 25%. Лидером по доле низкооплачиваемых работников является Дагестан — 35%, на втором месте расположилась Карачаево-Черкесская республика — 30,5%.

В целом по России лишь 4,1% работников могут похвастаться зарплатой (за вычетом НДФЛ) более 100 тысяч рублей на руки в месяц. Между тем в 22 регионах более 20% работающих получают менее 10 тысяч рублей в месяц.

Ранее глава Роструда Всеволод Вуколов назвал регионы с самыми большими долгами по зарплатам. К их числу относятся Приморский и Хабаровский края, а также Кемеровская и Амурская области, напоминает «Национальная служба новостей». Президент РФ Владимир Путин ранее говорил, что задолженность по зарплатам по стране составляет почти 3,5 млрд рублей.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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