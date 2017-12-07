Депутаты Думы ХМАО поддержали поправки в устав региона, которые снимут с губернатора обязанности ежегодно выступать перед народными избранниками с отчетом о социально-экономическом развитии округа. Соответствующее решение принято на комитете по экономической политике, региональному развитию и природопользованию под руководством Сергея Великого в четверг, 7 декабря, передает корреспондент «URA.RU» с места событий.
Свои вопросы в рамках обсуждения задали депутаты-единороссы Степан Пыталев и Еремей Айпин. Пыталев поинтересовался, действительно ли парламент таким образом размывает свои полномочия. Айпина беспокоило, находится ли данное решение в рамках федерального законодательства. «Не размываем, а изменяем», — заявил в ответ Великий. В результате поправки были приняты единогласно.
Слушания губернаторского отчета — ключевое звено во взаимодействии двух ветвей власти, а также один из немногих оставшихся у парламентариев инструментов влияния на главу Югры. Депутаты по итогам оглашения документа голосуют за его принятие. По степени значимости слушания отчета приравнены ко второму главному политическому событию — ежегодному посланию губернатора Югры Натальи Комаровой.
Официально поправки объясняются изменениями федерального законодательства, однако инсайдеры агентства указывают на политическую причину решения. На отмене отчета настаивает окружное правительство, желающее свести публичное общение губернатора с Думой к одному посланию, по итогам которого выступающему нельзя задавать вопросы. Дискуссии не предусмотрены регламентом мероприятия.
По одной из версий, такие меры необходимы, чтобы предупредить диверсии, к которым ранее активно прибегали представители оппозиции. Политики требовали от исполнительной власти преференции в сфере бизнеса, угрожая в обратном случае саботировать принятие губернаторского отчета.