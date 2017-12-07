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07 декабря 2017
22:50  07 декабря 2017 0

Российским солдатам в Сирии заплатят валютой

Российские самолеты на авиабазе Хмеймим Сирия., пилот, летчик, Сирия, хмеймим
Военнослужащие в САР получат зарплаты в сирийских фунтахФото: Военнослужащий российского контингента в Сирии
новость из сюжета:
Война в Сирии
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В Госдуме РФ поддержали законопроект, предусматривающий разрешение операций по выплате заработных плат россиянам в иностранной валюте. Планируется рассмотреть документ на заседании нижней палаты парламента 13 декабря.

После внесения поправок в действующее законодательство появится возможность зачисления зарплаты на счета резидентов, открытые в банках, расположенных за пределами России. Помимо прочего, законопроект дает возможность сотрудникам различных дипломатических служб получать выплаты в иностранной валюте путем перечисления в банки, работающие на территории РФ. Это связано с «возрастающими рисками нарушения бесперебойного получения такими работниками валютного денежного содержания», передает «Интерфакс».

Замминистра финансов РФ Алексей Моисеев подтвердил РИА «Новости», что речь идет о российских военных в Сирии. «Я про них и говорю», — заявил чиновник журналистам.

Сейчас, согласно требованиям валютного законодательства, россияне, работающие за рубежом, могут получать зарплату только в рублях на счета, открытые в российских банках. В законопроекте отмечается, что это очень неудобно и экономически не обосновано.

Ксения Томашова
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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