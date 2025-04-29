Трамп уволил более 100 тысяч госслужащих

За первые три месяца президентства Дональда Трампа было уволено не менее 121 тысячи федеральных служащих США. Об этом сообщает телеканал CNN.
«Согласно анализу CNN, в этом году было уволено по меньшей мере 121 тысяча федеральных служащих. Это более чем в два раза превышает количество зафиксированных увольнений в любой другой отрасли», — говорится в отчете телеканала. В материале также приводятся данные международной компании по подбору персонала Challenger, Gray & Christmas, по оценкам которой общее число сокращенных государственных служащих может достигать 280 тысяч.
CNN уточняет, что первая волна массовых увольнений началась 14 февраля и получила в американских СМИ название «Резня в День святого Валентина». К марту ситуация достигла максимального напряжения, после чего количество уведомлений об увольнениях начало постепенно снижаться.
Массовые увольнения федеральных служащих при президентстве Дональда Трампа происходят на фоне экономических изменений, вызванных введением новых таможенных пошлин. Ранее эти меры привели к падению состояния самого Трампа на 500 миллионов долларов, а также к колебаниям на финансовых рынках и массовым акциям протеста по всей стране. Решения администрации Трампа вызвали недовольство в обществе и обсуждение процедуры импичмента в Конгрессе.
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