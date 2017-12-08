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08 декабря 2017
19:48  08 декабря 2017 0

В приемной Госдумы и Совфеда в Москве ищут бомбу

Малый Конный и Большой Конный полуострова (Уральская Куба), побережье Верх-Исетского пруда. Екатеринбург, таксофон, городской телефон, связь
Телефонные лжеминеры дестабилизируют работу чиновниковФото: Александр Мамаев © URA.RU
новость из сюжета:
Массовая эвакуация в России из-за звонков о минировании
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Силовики проверяют приемную Госдумы и Совета Федерации, расположенную в центре Москвы, на предмет наличия бомбы.

Людей из помещения решили не эвакуировать. Сейчас в здании на улице Воздвиженка, дом 4/7 работают оперативные службы, пишет Life.ru.

До этого сотни человек пришлось эвакуировать из самих зданий парламента. Волна телефонных лжеминирований продолжается в России уже несколько месяцев и нанесла экономике страны огромный ущерб. Полиция связывает происходящее со скоординированными информационными атаками из-за рубежа.

Ранее «URA.RU» писало, что в Госдуме в первом чтении одобрили законопроект, предполагающий ужесточение наказание за ложное минирование объектов. В случае принятия законов увеличатся как штрафы, так и реальные тюремные сроки для лжеминеров.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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