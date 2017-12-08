19:48 08 декабря 2017 0

Телефонные лжеминеры дестабилизируют работу чиновников Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Силовики проверяют приемную Госдумы и Совета Федерации, расположенную в центре Москвы, на предмет наличия бомбы.

Людей из помещения решили не эвакуировать. Сейчас в здании на улице Воздвиженка, дом 4/7 работают оперативные службы, пишет Life.ru.

До этого сотни человек пришлось эвакуировать из самих зданий парламента. Волна телефонных лжеминирований продолжается в России уже несколько месяцев и нанесла экономике страны огромный ущерб. Полиция связывает происходящее со скоординированными информационными атаками из-за рубежа.

Ранее «URA.RU» писало, что в Госдуме в первом чтении одобрили законопроект, предполагающий ужесточение наказание за ложное минирование объектов. В случае принятия законов увеличатся как штрафы, так и реальные тюремные сроки для лжеминеров.