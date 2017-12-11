Пассажиров аэропорта удивил новый туалет без удобств. ФОТО, ВИДЕО

В ростовском аэропорте Платов жители и гости города жалуются на «удобства» в уборной, где нет ни кабинок, ни замка на двери.
Один из пассажиров выложил в Сеть запись, где наглядно продемонстрировал все минусы туалета. Из крана течет тонкая струя воды, которой даже не намочить руки. Между унитазами нет перегородок, а на двери и вовсе отсутствует замок, сообщает Life.ru. Если у вас «серьезные намерения», то велика вероятность, что вас застанут врасплох, пишет автор видео. В женском туалете ситуация аналогичная.
«Также как и везде, под дверью женского собирается очередь и когда открывается дверь в мужской — вы предстаете дамам во всей красе», — отметил он. Ряд пользователей возразили мужчине, предположив, что туалет рассчитан на одного. В то же время в комментариях сообщили, что, если пройти дальше, то можно найти туалет с кабинками.