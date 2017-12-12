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12 декабря 2017
20:51  12 декабря 2017 0

Бомбившие боевиков в Сирии самолеты ВКС вернулись в Россию

Российские самолеты на авиабазе Хмеймим Сирия., летчики, истребитель, Сирия, хмеймим
11 декабря начался вывод российских ВКС из СирииФото: Военнослужащий российского контингента в Сирии
новость из сюжета:
Война в Сирии
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Бомбардировщики Ту-22М3, наносившие авиаудары по террористам в Сирии, вернулись на место постоянного базирования в Мурманскую область. Начальник отдела боевой подготовки дальней, военно-транспортной и специальной авиации ВКС Александр Цылев отметил, что самолеты полностью выполнили поставленные задачи: уничтожили военные склады и бронетехнику боевиков.

Как сообщает Минобороны РФ, в течение последнего месяца Ту-22М3 нанесли 14 групповых ударов по позициям террористов, совершая вылеты из России.

11 декабря президент России Владимир Путин, находясь на военный базе в Хмеймиме, приказал начать вывод российских войск из Сирии. Однако военный аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная Дипломатия» Евгений Валяев считает, что Москва не намерена прекращать военное сотрудничество: «В Сирии на постоянной основе сохранятся как минимум две российские базы — в Тартусе, а также авиационная база в Хмеймиме. Владимир Путин в своем обращении не говорит о том, что „Исламское государство“ (террористическая организация, запрещенная в РФ) полностью уничтожено и перед Сирией больше не стоит никаких преград на пути к мирной жизни», — приводит слова Валяева «Федеральное агентство новостей».

Сергей Макеев
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