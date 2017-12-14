Силовики избили пермяка в ресторане, а затем еще и наказали штрафом. ВИДЕО

11:53 14 декабря 2017 0

Предновогодняя встреча с полицейскими уже три года не дает пермяку покоя Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пермским силовикам грозят разбирательства в Верховном суде. Как стало известно «URA.RU», пермяк, которого полицейские избили в ресторане, настроен наказать обидчиков.

В редакцию агентства обратился Андрей Боровских, которой сообщил о намерении привлечь к ответственности силовые ведомства Прикамья. Пермяк рассказал, что три года назад был избит полицейскими в кафе «Хуторок». Даже было возбуждено уголовное дело (материалы имеются в распоряжении редакции). Однако в ноябре прошлого года пермское управление Следственного комитета РФ приняло решение прекратить расследование. Сотрудники полиции не понесли наказания. А сам Боровских, по решению суда, еще и был оштрафован на тысячу рублей за неповиновение стражам порядка.

Конфликт в кафе произошел 28 декабря 2014 года из-за того, что Боровских сначала заказал бутылку шампанского, а затем решил вернуть ее, не распечатав. Официант отказался принимать бутылку обратно и потребовал доплатить 313 рублей. Боровских отказался, и в кафе вызвали сотрудников вневедомственной охраны при ГУ МВД. Полицейские набросились на Боровских, повалили его на пол лицом вниз, надели на него наручники.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту превышения должностных полномочий только в мае 2016 года (ранее следовали отказы). А уже в ноябре расследование прекратили из-за отсутствия состава преступления.

По версии следствия, Боровских нецензурно выражался, «подходил вплотную к женскому персоналу кафе», нарушал общественный порядок, кричал на официанта, преследовал администратора, «плевался и бросал в нее фисташками», вел себя агрессивно, дерзко и вызывающе. Прибывшим полицейским пермяк заявил, что полностью оплатил счет.

«Отступив на полшага назад, Боровских продолжил выражаться нецензурной бранью, кричал, затем вновь подошел вплотную к сотруднику полиции и прижался к нему лицом, не прекращая кричать и использовать в речи ненормативную лексику», — пишет следовать СК в постановлении о прекращении уголовного дела и отмечает, что Боровских еще и бросил стул в полицейского. Сидя за столиком, пермяк якобы размахивал бутылкой шампанского, «действовал агрессивно и злонамеренно».

Момент, когда полицейские набросились на Боровских, следователь объясняет тем, что пермяк якобы ухватился левой рукой за автомат и потянул его к себе — то есть эти действия «создавали реальную опасность для жизни и здоровья персонала и посетителей кафе». По этой причине пермяк и получил «расслабляющий удар» от полицейского. Также следователь настаивает, что Боровских оказывал активное сопротивление (так это или нет — можно оценить при просмотре видеоролика). Затем, когда задержанный лежал на полу, полицейские дважды поднимали его руки в наручниках.

Судебно-медицинская экспертиза выявила у Боровских закрытый вывих левого предплечья (вред здоровью средней тяжести), ушибленные раны нижней губы, кровоподтеки на конечностях.

Сейчас Андрей рассматривает вариант обращения в Верховный суд, чтобы оспорить решение об административном штрафе. Заодно пермяк намерен добиваться привлечения к ответственности полицейских. «Я вел себя в кафе абсолютно спокойно. И вообще не было повода для вызова полиции. А в результате после инцидента у меня рука просто не функционировала, я провел колоссальное количество времени в больницах. И никто не понес наказания. В итоге меня выставили чуть ли не преступником», — говорит собеседник.

Интересная деталь: Боровских ранее взыскал с собственника кафе «Хуторок» пять тысяч рублей компенсации морального вреда — суд пришел к выводу, что были нарушены права пермяка как потребителя, поскольку гость вполне мог отказаться от бутылки шампанского и не оплачивать ее.