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Главные новости Тюменской области
14:44  14 декабря 2017 0

Действующего руководителя Счетной палаты Тюмени переизбрали на очередной срок

Комитет по бюджету областной Думы. Тюмень, огородников дмитрий
Огородников руководит Счетной палатой с 2007 годаФото: Николай Бастриков © URA.RU

На должность руководителя Счетной палаты (СП) Тюмени депутаты областной думы региона единогласно одобрили кандидатуру действующего председателя Дмитрия Огородникова. Решение было принято 14 декабря на заседании региональной Думы.

Ходатайство о переизбрании Огородникова поступило от спикера облдумы Сергея Корепанова, сообщает РБК. Полномочия действующего председателя Счетной палаты продлены еще на шесть лет. На этот пост его впервые избрали в 2007 году.

Ранее «URA.RU» писало о том, что Огородников, скорее всего, останется в должности на очередной срок. Вопрос о кандидатуре на кресло главы региональной СП с голоса на заседании комитета Тюменской областной думы по бюджету, налогам и финансам был внесен 29 ноября.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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