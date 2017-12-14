На должность руководителя Счетной палаты (СП) Тюмени депутаты областной думы региона единогласно одобрили кандидатуру действующего председателя Дмитрия Огородникова. Решение было принято 14 декабря на заседании региональной Думы.
Ходатайство о переизбрании Огородникова поступило от спикера облдумы Сергея Корепанова, сообщает РБК. Полномочия действующего председателя Счетной палаты продлены еще на шесть лет. На этот пост его впервые избрали в 2007 году.
Ранее «URA.RU» писало о том, что Огородников, скорее всего, останется в должности на очередной срок. Вопрос о кандидатуре на кресло главы региональной СП с голоса на заседании комитета Тюменской областной думы по бюджету, налогам и финансам был внесен 29 ноября.