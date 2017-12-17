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17 декабря 2017
16 декабря 2017
Главные новости Москвы
03:48  17 декабря 2017 0

Украина выдворила криминального авторитета по прозвищу Коба

Суд над автором системы пыток Михаилом Белоусовым и зеками-активистами ИК-2. Екатеринбург, осужденный, зона, уголовник, татуировка, зеки, наколка, тату, татуировки на пальцах
Авторитет приезжал в Одессу, чтобы координировать работу воровФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Украинские полицейские задержали и депортировали из страны 39-летнего вора в законе, известного по прозвищу Коба. Об этом в субботу, 16 декабря, сообщили в Следственном управлении региональной Нацполиции.

Мужчина, как отмечают силовики, является авторитетом в криминальных кругах и не имел права на въезд в Украину. В Одессу он приехал, по мнению силовиков, чтобы координировать действия барсеточников и квартирных воров. В какую страну он был выдворен, не сообщается.

В 2018 году ожидается начало передела в российской воровской среде. Как ранее сообщало «URA.RU», после ареста лидера преступного мира России Захария Калашова, более известно как Шакро Молодой, между криминальными авторитетами развернется борьба за его трон.

Сергей Демин
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