Украина выдворила криминального авторитета по прозвищу Коба

03:48 17 декабря 2017 0

Авторитет приезжал в Одессу, чтобы координировать работу воров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Украинские полицейские задержали и депортировали из страны 39-летнего вора в законе, известного по прозвищу Коба. Об этом в субботу, 16 декабря, сообщили в Следственном управлении региональной Нацполиции.

Мужчина, как отмечают силовики, является авторитетом в криминальных кругах и не имел права на въезд в Украину. В Одессу он приехал, по мнению силовиков, чтобы координировать действия барсеточников и квартирных воров. В какую страну он был выдворен, не сообщается.

В 2018 году ожидается начало передела в российской воровской среде. Как ранее сообщало «URA.RU», после ареста лидера преступного мира России Захария Калашова, более известно как Шакро Молодой, между криминальными авторитетами развернется борьба за его трон.