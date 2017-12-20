Администрация Екатеринбурга предложила горожанам строить бассейны за свой счет

Предложение о бюджетном финансировании строительства физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОКов) спровоцировало конфликт на заседании комиссии Екатеринбургской гордумы по городскому хозяйству и местному самоуправлению 20 декабря. Депутаты Александр Смолин и Константин Киселев зачитали обращение горожан с просьбой построить спортивные комплексы с бассейнами в Верх-Исетском и Чкаловском районах. Его подписали более тысячи жителей города.
Представители мэрии ответили о невозможности включения данной строки в бюджет. Сначала заместитель главы администрации Андрей Корюков, а затем депутат Елена Дерягина предложили провести так называемое «инициативное бюджетирование». Это означает, что инициаторы строительства ФОКов должны объявить сбор финансовых средств среди горожан на проведение работ и изыскать таким образом порядка 5% необходимых для строительства средств. В этом случае может быть подана заявка на бюджетное софинансирование.