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20 декабря 2017
19 декабря 2017
Главные новости Свердловской области
15:25  20 декабря 2017 2

Администрация Екатеринбурга предложила горожанам строить бассейны за свой счет

Открытие после реконструкции отделения восстановительного лечения ДГКБ №9. Екатеринбург, бассейн, плавание, дети, дмб9, дгкб9, детская городская клиническая больница, отделение восстановительного лечения
Чиновники Екатеринбурга посоветовали жителям города скинуться на бассейныФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Предложение о бюджетном финансировании строительства физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОКов) спровоцировало конфликт на заседании комиссии Екатеринбургской гордумы по городскому хозяйству и местному самоуправлению 20 декабря. Депутаты Александр Смолин и Константин Киселев зачитали обращение горожан с просьбой построить спортивные комплексы с бассейнами в Верх-Исетском и Чкаловском районах. Его подписали более тысячи жителей города.

Представители мэрии ответили о невозможности включения данной строки в бюджет. Сначала заместитель главы администрации Андрей Корюков, а затем депутат Елена Дерягина предложили провести так называемое «инициативное бюджетирование». Это означает, что инициаторы строительства ФОКов должны объявить сбор финансовых средств среди горожан на проведение работ и изыскать таким образом порядка 5% необходимых для строительства средств. В этом случае может быть подана заявка на бюджетное софинансирование.

Константин Джултаев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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