Десятки тысяч человек в пугающих образах съедутся в Екатеринбург

Фестиваль «ГикКон» пройдет в Екатеринбурге 30 августа
© Служба новостей «URA.RU»
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Фестиваль «Гиккон». Екатеринбург , косплей, маска крик, гиккон
«ГикКон» ежегодно собирает большое количество любителей косплея Фото:

Самый масштабный фестиваль гик-культуры на Урале «ГикКон», на котором можно встретить людей в пугающих и интересных костюмах и масках, проведут 30 августа в Екатеринбурге. За день до этого устроят конференцию, в рамках которой пройдут защиты проектов и лекции. Об этом URA.RU рассказали организаторы.

«По традиции мы продолжаем поддерживать молодые таланты в рамках питчинга подкастов, видеоигр и комиксов. Привозим сильных экспертов и именитых гостей, чтобы вдохновлять всех тех, кто любит гик-культуру. Во многом благодаря поддержке Фонда президентских грантов в размере почти 5 млн рублей, „ГикКон“ продолжает оставаться бесплатным, а значит доступным для максимально широкой аудитории», — говорит исполнительный директор фестиваля Сергей Сивопляс.

В последнюю субботу лета любители косплея соберутся на одной площадке. Гостей и участников ждут шоу, ярмарка, встречи с актерами и блогерами. Также можно будет купить игры и редкие издания.

В прошлом году «ГикКон» посетило 50 тысяч зрителей. Многие посетители переодевались в костюмы аниме-персонажей, военных, героев комиксов и фильмов ужасов. Перед екатеринбуржцами выступали косплеер GraysonFin (Евгений Васильев), резидент StandUp Андрей Атлас, главный редактор издательства BUBBLE Роман Котков, блогер Сергей Хоббит, а за автографами актрисы Любови Аксеновой выстроилась огромная очередь.

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Самый масштабный фестиваль гик-культуры на Урале «ГикКон», на котором можно встретить людей в пугающих и интересных костюмах и масках, проведут 30 августа в Екатеринбурге. За день до этого устроят конференцию, в рамках которой пройдут защиты проектов и лекции. Об этом URA.RU рассказали организаторы. «По традиции мы продолжаем поддерживать молодые таланты в рамках питчинга подкастов, видеоигр и комиксов. Привозим сильных экспертов и именитых гостей, чтобы вдохновлять всех тех, кто любит гик-культуру. Во многом благодаря поддержке Фонда президентских грантов в размере почти 5 млн рублей, „ГикКон“ продолжает оставаться бесплатным, а значит доступным для максимально широкой аудитории», — говорит исполнительный директор фестиваля Сергей Сивопляс. В последнюю субботу лета любители косплея соберутся на одной площадке. Гостей и участников ждут шоу, ярмарка, встречи с актерами и блогерами. Также можно будет купить игры и редкие издания. В прошлом году «ГикКон» посетило 50 тысяч зрителей. Многие посетители переодевались в костюмы аниме-персонажей, военных, героев комиксов и фильмов ужасов. Перед екатеринбуржцами выступали косплеер GraysonFin (Евгений Васильев), резидент StandUp Андрей Атлас, главный редактор издательства BUBBLE Роман Котков, блогер Сергей Хоббит, а за автографами актрисы Любови Аксеновой выстроилась огромная очередь.
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