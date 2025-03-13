Десятки тысяч человек в пугающих образах съедутся в Екатеринбург

Фестиваль «ГикКон» пройдет в Екатеринбурге 30 августа

«ГикКон» ежегодно собирает большое количество любителей косплея Фото: Илья Московец © URA.RU

Самый масштабный фестиваль гик-культуры на Урале «ГикКон», на котором можно встретить людей в пугающих и интересных костюмах и масках, проведут 30 августа в Екатеринбурге. За день до этого устроят конференцию, в рамках которой пройдут защиты проектов и лекции. Об этом URA.RU рассказали организаторы.

«По традиции мы продолжаем поддерживать молодые таланты в рамках питчинга подкастов, видеоигр и комиксов. Привозим сильных экспертов и именитых гостей, чтобы вдохновлять всех тех, кто любит гик-культуру. Во многом благодаря поддержке Фонда президентских грантов в размере почти 5 млн рублей, „ГикКон“ продолжает оставаться бесплатным, а значит доступным для максимально широкой аудитории», — говорит исполнительный директор фестиваля Сергей Сивопляс.

В последнюю субботу лета любители косплея соберутся на одной площадке. Гостей и участников ждут шоу, ярмарка, встречи с актерами и блогерами. Также можно будет купить игры и редкие издания.

В прошлом году «ГикКон» посетило 50 тысяч зрителей. Многие посетители переодевались в костюмы аниме-персонажей, военных, героев комиксов и фильмов ужасов. Перед екатеринбуржцами выступали косплеер GraysonFin (Евгений Васильев), резидент StandUp Андрей Атлас, главный редактор издательства BUBBLE Роман Котков, блогер Сергей Хоббит, а за автографами актрисы Любови Аксеновой выстроилась огромная очередь.