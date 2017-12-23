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24 декабря 2017
23 декабря 2017
23:49  23 декабря 2017 2

Яценюка задержали в аэропорту Женевы по запросу России

Евромайдан. Киев (Украина), яценюк арсений
Арсений Яценюк заочно арестован российским судомФото: Валентина Свистунова © URA.RU
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Бывший премьер-министр Украины и лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк был задержан швейцарскими пограничниками по прилету в аэропорт Женевы. Соратники Яценюка утверждают, что досмотр проводился по запросу России.

«Яценюка, который прилетел в Женеву с младшей дочерью, остановили на паспортном контроле по запросу России — по всем уже известными абсурдными обвинениями в участии в боевых действиях в Чечне. За десять минут все выяснили и пропустили. Предупредив, что аналогичная процедура возможна и при вылете», — написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь «Народного фронта» Ольга Лаппо.

Ранее глава Следственный комитет России установил, что Яценюк принимал участие в боевых действиях на территории Чечни в 1994-95 годах. В марте 2017 году российский суд заочно арестовал бывшего премьер-министра Украины по обвинению в бандитизме. Незадолго до решения суда Россия объявила Яценюка в международный розыск.

Сергей Макеев
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