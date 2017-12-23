Бывший премьер-министр Украины и лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк был задержан швейцарскими пограничниками по прилету в аэропорт Женевы. Соратники Яценюка утверждают, что досмотр проводился по запросу России.
«Яценюка, который прилетел в Женеву с младшей дочерью, остановили на паспортном контроле по запросу России — по всем уже известными абсурдными обвинениями в участии в боевых действиях в Чечне. За десять минут все выяснили и пропустили. Предупредив, что аналогичная процедура возможна и при вылете», — написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь «Народного фронта» Ольга Лаппо.
Ранее глава Следственный комитет России установил, что Яценюк принимал участие в боевых действиях на территории Чечни в 1994-95 годах. В марте 2017 году российский суд заочно арестовал бывшего премьер-министра Украины по обвинению в бандитизме. Незадолго до решения суда Россия объявила Яценюка в международный розыск.