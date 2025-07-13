Священник назвал места, которые нельзя освящать

Православная церковь призвала священнослужителей воздерживаться от освящения игорных домов, кальянных и тату-салонов. Об этом сообщил председатель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии РПЦ иеромонах Макарий (Маркиш).
«Церковь не будет благословлять, освящать ничего такого, что в принципе своем предназначено к злу, то есть греху. Ну, можно упомянуть, например, игорный дом какой-нибудь, или дом разврата. Ну, и распивочные заведения, кальянные. Татуировка, конечно, вредное дело», — пояснил Маркиш РИА Новости. По словам иеромонаха, церковь не может проводить обряд освящения мест, предназначенных для деятельности, противоречащей христианским ценностям.
Священнослужитель также разъяснил разницу между обрядами освящения и благословения. Освящение относится исключительно к храмам, соборам и часовням, а благословение может быть дано жилым помещениям или хозяйственным постройкам. Маркиш подчеркнул, что принципиальной разницы между промышленными объектами и гостиницами с точки зрения благословения нет — главное, чтобы деятельность велась во благо людей. В завершение он сообщил, что самым крупным объектом, который ему доводилось освящать, был торговый центр.
Ранее священник Александр Ермолин объяснил, как освящать дом после смерти жильца. Он отметил, что смерть человека не требует повторного освящения дома, так как усопший не приносит негативной энергетики. Православные не верят в плохую или хорошую энергетику. Однако дом следует освятить, если в нем проводились обряды или бывали сатанисты. Иерей подчеркнул, что это единственная причина для переосвящения, и другие особые факты не приводятся в церковных правилах, передает MK.RU.
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