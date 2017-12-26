Глава свердловского УФАС ждет служебную проверку из-за договоров на куплю-продажу квартир

16:17 26 декабря 2017 0

Дмитрий Шалабодов уверен, что в регионе уже полтора года действует картель риелторов, объединенных под эгидой Уральской палаты недвижимости Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Руководитель Свердловского управления антимонопольной службы (УФАС) Дмитрий Шалабодов не исключил возможности проведения служебной проверки его работы. Мероприятия инициирует центральный аппарат ФАС как реакцию на письмо, которое представители Уральской палаты недвижимости направили в адрес президента. Речь идет о том, что региональное УФАС выявило картельный сговор риелторов в Екатеринбурге: так ведомство назвало сложившуюся в городе практику, когда квартиру на продажу выставляет только одно агентство недвижимости, таким образом заключаются эксклюзивные договоры.

Спор между УПН и свердловскими антимонопольщиками разгорелся в июне 2016 года. Тогда УФАС возбудило дело против УПН и проверило договоренность компаний-членов партнерства о работе по системе. По мнению антимонопольного ведомства, исполнение таких договоров свидетельствует об отказе от конкуренции между участниками рынка — членами палаты. УПН сразу заговорили о том, что именно такие договоры сделали рынок недвижимости региона цивилизованным, а клиенты перестали бояться работать через агентства, которые входят в профессиональное объединение.

Разбирательство шло полтора года, в итоге УПН проиграла суды, жалобу риелторов не удовлетворил и Центральный аппарат УФАС. Около недели назад представители Уральской палаты недвижимости написали и президенту. «Но я пока его реакции не знаю, до меня их письмо не дошло, служебная проверка в отношении меня не велась. А она будет — так Центральный аппарат отреагирует на переадресованное к нему письмо из администрации президента. Но я дам пояснения, какие потребуются», — заявил глава Свердловского УФАС.

Шалабодов отметил, что не понимает, когда его оппоненты говорят про то, что отмена эксклюзивных договоров обрушит рынок недвижимости и вернет его в 90-e. «Все агентстве работают с комиссией в 6%, и покупатели на это соглашаются. Но надо же дать выбор, пусть побеждает в итоге та структура, которая попросит за свои услуги 5% или даже 1%», — пояснил он свою позицию.

Ситуацию с агентствами УПН антимонопольщики назвали картельным сговором. Всего за 2017 год в Свердловской области было выявлено семь картельных сговоров, из них три — на рынке медоборудования, еще один — в дорожной сфере. Как ранее рассказывало «URA.RU», информация о сговоре крупных свердловских дорожных строителей стала следствием уголовного дела Александра Сидоренко, экс-министра транспорта Свердловской области.