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28 декабря 2017
27 декабря 2017
18:01  27 декабря 2017 7

«Крым — это Украина»: Американец устроил скандал на шоу Соловьева

Мастер-класс Владимира Соловьева «Жесткие переговоры». Екатеринбург, мастер-класс, Соловьев Владимир
Первым журналисту возразил ведущий программыФото: Александр Мамаев © URA.RU
новость из сюжета:
Крым вернулся в состав России
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Американский журналист Грэг Вайнер устроил словесную перепалку на ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым». Его заявление о том, что Крым — часть украинской земли, не осталось незамеченным первым ведущим и заместителем председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константином Затулиным.

«Захватили часть земли украинской — и Крым, и Донбасс…» — с этой фразы Вайнера начался скандал. Тогда Соловьев напомнил, что сначала Крым освободился сам и только потом присоединился к РФ. «Напомню, что на тот момент, когда происходило это трагическое событие для Украины, там находились 20 тысяч украинских солдат», — отметил он. «И 30 тысяч российского спецназа», — парировал американец. Тут ему ответил Затулин: «Вы так же разбираетесь в российском спецназе, как в том, что Крым украинский».

Ранее израильский политолог Яков Кедми в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» рассказал об успехе России в украинском конфликте, писало агентство Nation News. Он пояснил, что действия РФ разрушили планы США по выдворению российского флота из Севастополя — «забрали Крым из-под носа».

Ксения Томашова
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