18:01 27 декабря 2017 7

Первым журналисту возразил ведущий программы Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Американский журналист Грэг Вайнер устроил словесную перепалку на ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым». Его заявление о том, что Крым — часть украинской земли, не осталось незамеченным первым ведущим и заместителем председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константином Затулиным.

«Захватили часть земли украинской — и Крым, и Донбасс…» — с этой фразы Вайнера начался скандал. Тогда Соловьев напомнил, что сначала Крым освободился сам и только потом присоединился к РФ. «Напомню, что на тот момент, когда происходило это трагическое событие для Украины, там находились 20 тысяч украинских солдат», — отметил он. «И 30 тысяч российского спецназа», — парировал американец. Тут ему ответил Затулин: «Вы так же разбираетесь в российском спецназе, как в том, что Крым украинский».

Ранее израильский политолог Яков Кедми в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» рассказал об успехе России в украинском конфликте, писало агентство Nation News. Он пояснил, что действия РФ разрушили планы США по выдворению российского флота из Севастополя — «забрали Крым из-под носа».