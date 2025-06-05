Суд поставил точку в долгах по налогам звезды сериала «Два холма» Жанны Эппле

Суд взыскал со звезды сериала «Два холма» Жанны Эппле долги по налогам
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Суд взыскал с Эппле задолженность по налогам и сборам
Суд взыскал с Эппле задолженность по налогам и сборам Фото:

Мировой суд одного из районов Москвы взыскал с актрисы и телеведущей Жанны Эппле, известной по сериалу «Два холма», задолженность по налогам и сборам. Об этом сообщили журналистам в суде.

«Вынесен судебный приказ», — сообщили РИА «Новости» представители инстанции. Сумма задолженности не раскрывается.

Известна Эппле своими ролям и в «Два холма», «Абориген», «Мама». Всего актриса снялась в более чем 60 картинах. 

Ранее столичные СМИ сообщали, что в 2023 году Арбитражный суд Москвы признал Жанну Эппле банкротом по ее собственному заявлению. Тогда в отношении актрисы была введена процедура реализации имущества, передает РАПСИ.

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Мировой суд одного из районов Москвы взыскал с актрисы и телеведущей Жанны Эппле, известной по сериалу «Два холма», задолженность по налогам и сборам. Об этом сообщили журналистам в суде. «Вынесен судебный приказ», — сообщили РИА «Новости» представители инстанции. Сумма задолженности не раскрывается. Известна Эппле своими ролям и в «Два холма», «Абориген», «Мама». Всего актриса снялась в более чем 60 картинах.  Ранее столичные СМИ сообщали, что в 2023 году Арбитражный суд Москвы признал Жанну Эппле банкротом по ее собственному заявлению. Тогда в отношении актрисы была введена процедура реализации имущества, передает РАПСИ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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