В Калуге временно закрыли аэропорт

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В аэропорту Калуги ввели план «Ковер»
В аэропорту Калуги ввели план «Ковер» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Аэропорт Калуга временно прекратил прием и отправку гражданских рейсов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

«Временные ограничения на их прием и выпуск были введены в аэропорту Калуга», — заявил Кореняко в своем telegram-канале. Меры были введены с целью гарантирования безопасности полетов гражданских воздушных судов, отметил он.

В десяти регионах Российской Федерации введен режим повышенной готовности в связи с возможной атакой беспилотных летательных аппаратов. Согласно поступающей информации, потенциальная опасность отмечается в Тамбовской, Саратовской, Воронежской, Курской, Брянской, Липецкой, Орловской, Ростовской, а также в Херсонской и Запорожской областях.

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Аэропорт Калуга временно прекратил прием и отправку гражданских рейсов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. «Временные ограничения на их прием и выпуск были введены в аэропорту Калуга», — заявил Кореняко в своем telegram-канале. Меры были введены с целью гарантирования безопасности полетов гражданских воздушных судов, отметил он. В десяти регионах Российской Федерации введен режим повышенной готовности в связи с возможной атакой беспилотных летательных аппаратов. Согласно поступающей информации, потенциальная опасность отмечается в Тамбовской, Саратовской, Воронежской, Курской, Брянской, Липецкой, Орловской, Ростовской, а также в Херсонской и Запорожской областях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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