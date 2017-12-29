03:18 29 декабря 2017 0

Незаконная акция обернулась для Ильи Яшина штрафом Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Мещанский суд Москвы оштрафовал главу муниципального округа Красносельский Илью Яшина за несогласованную акцию. Об этом в четверг, 28 декабря, журналистам рассказала пресс-секретарь суда Юлия Бочарова.

Яшин, как пишет «Национальная служба новостей», оштрафован на 30 тысяч рублей. На его несогласованное мероприятие — «День свободных выборов», которое прошло 24 декабря в Лермонтовском сквере, пришло порядка 300 человек. В отношении организаторов был собран материал об административном правонарушении.

12 декабря, напомним, глава совета депутатов Красносельского муниципального округа Москвы Илья Яшин призвал сторонников прийти 24 числа в Лермонтовский сквер на «День свободных выборов». Это мероприятие он назвал праздничным, что снимает с организатора обязанность получить разрешение от властей. Тем не менее, с ним не согласились коллеги, полицейские и столичные чиновники. Чуть позже Мосгорсуд признал акцию незаконной.