Полиция составила на Яшина административный протокол

Полиция Москвы составила материал об административном правонарушении в отношении главы муниципального округа Красносельский Ильи Яшина. Поводом стала несанкционированная акция, которая прошла в столице 24 декабря.
Проведение так называемого «Дня свободных выборов» было признано незаконным по решению Мосгорсуда. По данным столичного полицейского главка, акция собрала порядка трех сотен человек, сообщает ТАСС. Непосредственными участниками мероприятия являлась примерно половина из них. Вторую составили блогеры и представители СМИ, решившие осветить митинг.
Как уже сообщало «URA.RU», 12 декабря глава совета депутатов Красносельского муниципального округа Москвы Илья Яшин в соцсетях призвал сторонников прийти 24 декабря в Лермонтовский сквер. Он назвал «День свободных выборов» мероприятием праздничного формата, которое не требует получения разрешения. Однако с Яшиным не согласились столичные власти, полицейские и даже его коллеги-депутаты. После иска одного из них — Алевтины Базеевой — Московский городской суд признал акцию незаконной.