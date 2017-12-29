Кировский районный суд Астрахани оштрафовал на 90 тысяч рублей студента медицинского вуза Айдемира Ахаева. Молодой человек не сообщил правоохранителям о своем друге, ставшем боевиком запрещенной в России организации «ИГ». Ранее на ту же сумму были оштрафованы еще четыре студента, поддерживающие общение с находящимся в Сирии террористом-сокурсником.
Приятель рассказывал им с помощью интернета о боевых действиях и быте боевиков, демонстрировал фотографии, предлагал присоединиться к нему. О своих контактах с ним студенты не рассказывали, за что и были привлечены к уголовной ответственности, сообщает телеканал 360. Расследование по делу проводили сотрудники управления ФСБ России по Астраханской области
Статья 205.6 УК РФ, предусматривающая ответственность за несообщение о преступлении, входит в число антитеррористических поправок лета 2016 года и известных как «пакет Яровой». Первый приговор за недоносительство в РФ вынесли также в Астрахани в феврале 2017 года. Фигурант этого дела Улугбек Гафуров, чей знакомый стал боевиком, был оштрафован на 70 тыс. рублей.