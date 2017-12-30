Вечером 29 декабря в эфир вышел финальный выпуск 6 сезона шоу «Голос» на «Первом канале». Победителем в этом году признан участник команды [певца Александра] Градского Селим Алахяров из Махачкалы.
За победу в «золотом» сезоне проекта, вернувшем любимых наставников миллионов телезрителей, также боролись китаянка Ян Гэ, уроженец Владимира Тимофей Копылов и музыкант из Чехии Ладислав Бубнар. По традиции, победителя «Голоса» выбирали зрители, голосуя с помощью СМС.
Награждать Алахярова на сцену вышел продюсер Юрий Аксюта. «Этот сезон проекта „Голос“ как, может быть, никакой другой по международному составу участников доказал еще раз, что музыка стирает границы, делает нас лучше, чище и добрее», — цитирует слова Аксюты РИА «Новости». Сообщается, что кроме памятной статуэтки победитель 6 сезона получил в подарок автомобиль Ford Focus и миллион рублей.