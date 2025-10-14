Во сколько обойдется подготовка авто к зиме

Российские автомобилисты в 2025 году заплатят за подготовку машин к зиме в среднем 38 тысяч рублей, что на 8% выше прошлогоднего уровня. К такому выводу пришли аналитики сервиса «Чек Индекса» компании «Платформа ОФД» по итогам анализа средних чеков за сентябрь.
«При расчете комплекта товаров на один легковой автомобиль (четыре автошины, набор щеток стеклоочистителя, омывающая жидкость для стекла, услуга шиномонтажа и мойки) в качестве стандартного набора для зимней подготовки авто выходит 38 018 рублей, что на 8% выше уровня прошлого года», — сообщили аналитики «Чек Индекса». Слова передает РИА Новости.
По данным исследования, наиболее заметно за год подорожала стеклоомывающая жидкость — средний чек вырос на 13%, до 443 рублей. На 11% выросла стоимость набора стеклоочистителей, теперь он обходится в среднем в 1 105 рублей. Комплект зимних шин подорожал на 5% и стоит 8 170 рублей. Значительный рост показали и услуги: шиномонтаж прибавил 14% (2 520 рублей), автомойка — 15% (1 270 рублей). Аналитики отмечают, что услуги дорожают быстрее, чем сами товары для зимней подготовки.
Ранее эксперт направления «Народный фронт. Аналитика», сопредседатель Ивановского регионального отделения Народного фронта, автоюрист и судебный автоэксперт Александр Касьяненко сообщила, что владельцы транспортных средств имеют право эксплуатировать всесезонные шины на протяжении всего календарного года. По словам специалиста, применение всесезонной резины допустимо в течение всего года, передает «Царьград». Касьяненко также напомнил, что с 1 сентября 2023 года вступил в силу запрет на эксплуатацию шипованных шин в летний период, равно как и на использование летних шин в зимний сезон.
