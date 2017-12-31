В Санкт-Петербурге после взрыва в супермаркете «Перекресток», а также волны анорнимных звонков о минированиях, прокатившихся по городам России, гостей отелей предупреждают о террористической опасности. В номерах распечатаны памятки с информацией о том, как следует вести себя в случае эвакуации и что брать с собой.
Памятка на случай эвакуации из петербургского отеля Novotel опубликована в телеграм-канале «Караульный». «По причине текущей ситуации в Российской Федерации, связанной с анонимными звонками о готовящихся взрывах, мы можем попросить вас эвакуироваться в любое время суток», — говорится в тексте памятки.
Гостям советуют в случае эвакуации взять с собой документы, мобильный телефона, а также одежду. Ниже указано, куда можно обратиться, чтобы попросить временного убежища.
В супермаркете «Перекресток» на Кондратьевском проспекте вечером 27 декабря произошел взрыв, в результате которого пострадали 18 человек. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.