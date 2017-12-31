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31 декабря 2017
Главные новости Москвы
14:15  31 декабря 2017 0

В отелях Петербурга гостей предупреждают о террористической опасности. СКРИН

Терроризм, террористы
После звонков о минированиях и взрыва в супермаркете гостям Северной столицы раздают памяткиФото: depositphotos.com © URA.RU
новость из сюжета:
Массовая эвакуация в России из-за звонков о минировании
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В Санкт-Петербурге после взрыва в супермаркете «Перекресток», а также волны анорнимных звонков о минированиях, прокатившихся по городам России, гостей отелей предупреждают о террористической опасности. В номерах распечатаны памятки с информацией о том, как следует вести себя в случае эвакуации и что брать с собой.

Фото: телеграм-канал «Караульный»

Памятка на случай эвакуации из петербургского отеля Novotel опубликована в телеграм-канале «Караульный». «По причине текущей ситуации в Российской Федерации, связанной с анонимными звонками о готовящихся взрывах, мы можем попросить вас эвакуироваться в любое время суток», — говорится в тексте памятки.

Гостям советуют в случае эвакуации взять с собой документы, мобильный телефона, а также одежду. Ниже указано, куда можно обратиться, чтобы попросить временного убежища.

В супермаркете «Перекресток» на Кондратьевском проспекте вечером 27 декабря произошел взрыв, в результате которого пострадали 18 человек. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.

Валерия Романова
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