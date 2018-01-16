Смартфон от Apple стал еще дешевле — теперь iPhone 8 в России можно купить всего за 45 тысяч рублей. Изначально цена на устройство составляла 57 тысяч рублей.
В минувшем году корпорация Apple представила на рынке сразу три новых смартфона: iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X — напоминает портал Nation News. При этом «восьмерки» сразу получили множество негативных отзывов. По прогнозам специалистов? с появлением второго поколения линейки SE iPhone 8 снова упадет в цене, отмечает «Федеральное агентство новостей».
Тем временем в России, как и в других странах, владельцы гаджетов Apple массово обращаются в суд. Поводом стало искусственное замедление работы старых смартфонов и планшетов. Как заявили в компании, такой программный алгоритм был заложен в операционную систему, чтобы избежать сбоев в работе из-за снижения емкости изношенных аккумуляторов.