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16 января 2018
Главные новости Москвы
11:45  16 января 2018 3

В России рухнули цены на iPhone 8

Изначально iPhone 8 стоил 57 тысяч рублейФото: Flickr
новость из сюжета:
Apple завоевывает мир
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Смартфон от Apple стал еще дешевле — теперь iPhone 8 в России можно купить всего за 45 тысяч рублей. Изначально цена на устройство составляла 57 тысяч рублей.

В минувшем году корпорация Apple представила на рынке сразу три новых смартфона: iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X — напоминает портал Nation News. При этом «восьмерки» сразу получили множество негативных отзывов. По прогнозам специалистов? с появлением второго поколения линейки SE iPhone 8 снова упадет в цене, отмечает «Федеральное агентство новостей».

Тем временем в России, как и в других странах, владельцы гаджетов Apple массово обращаются в суд. Поводом стало искусственное замедление работы старых смартфонов и планшетов. Как заявили в компании, такой программный алгоритм был заложен в операционную систему, чтобы избежать сбоев в работе из-за снижения емкости изношенных аккумуляторов.

Дарья Корчак
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