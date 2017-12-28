У Apple хотят отсудить триллион долларов за тайное замедление смартфонов

03:28 28 декабря 2017 0

Компания может потерять баснословные деньги в судебных тяжбах с обиженными пользователями Фото: Алексей Ярославцев © URA.RU

Сразу два владельца iPhone подали в суд на компанию Apple, обвинив разработчиков в неправомерном изменении настроек смартфона. Поводом к началу возмущений стало недавнее признание корпорации в умышленном снижении работоспособности старых моделей гаджета.

Оба иска были поданы американками: жительница Нью-Йорка Раиса Дрэнтиви оценила ущерб от тайной политики компании в 100 млн долларов, а Виолетта Майлян из Калифорнии — в 999 999 999 000 долларов. «Вне зависимости от того, умышленно ли ответчик замедлял работу старых моделей iPhone с помощью обновлений iOS или иным образом, он умышленно скрывал информацию об этом от потребителей», — цитирует Майлян «Лента.ру».

Напомним, скандал вокруг компании разгорелся после того, как один из владельцев iPhone заметил разницу в скорости работы старого и нового аккумуляторов в своем смартфоне. После этого Apple сделала официальное заявление, в котором призналась в искусственном замедлении работы гаджетов, объяснив это заботой о пользователях.