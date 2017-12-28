{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Им доверили выдвинуть Путина в президенты. Полный список делегатов наших регионов - только на "URA.RU"
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,45
Динамика за 2 недели
Евро 68,23
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
28 декабря 2017
27 декабря 2017
03:28  28 декабря 2017 0

У Apple хотят отсудить триллион долларов за тайное замедление смартфонов

2014_12_Клипарт, айфон, iphone, apple
Компания может потерять баснословные деньги в судебных тяжбах с обиженными пользователямиФото: Алексей Ярославцев © URA.RU

Сразу два владельца iPhone подали в суд на компанию Apple, обвинив разработчиков в неправомерном изменении настроек смартфона. Поводом к началу возмущений стало недавнее признание корпорации в умышленном снижении работоспособности старых моделей гаджета.

Оба иска были поданы американками: жительница Нью-Йорка Раиса Дрэнтиви оценила ущерб от тайной политики компании в 100 млн долларов, а Виолетта Майлян из Калифорнии — в 999 999 999 000 долларов. «Вне зависимости от того, умышленно ли ответчик замедлял работу старых моделей iPhone с помощью обновлений iOS или иным образом, он умышленно скрывал информацию об этом от потребителей», — цитирует Майлян «Лента.ру».

Напомним, скандал вокруг компании разгорелся после того, как один из владельцев iPhone заметил разницу в скорости работы старого и нового аккумуляторов в своем смартфоне. После этого Apple сделала официальное заявление, в котором призналась в искусственном замедлении работы гаджетов, объяснив это заботой о пользователях.

Наталья Полетавкина
© Служба новостей «URA.Ru»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров