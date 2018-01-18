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19 января 2018
18 января 2018
19:33  18 января 2018 1

Новости «URA.RU» работают! В ямальский поселок, который остался без топлива, отправили бензовозы

Досрочное голосование оленеводов. ЯНАО. Ямал. Салехард, вертолет
При закрытых зимниках добраться на многие территории можно только вертолетами, но это очень дорогоФото: Вячеслав Егоров © URA.RU

После публикации «URA.RU» власти Ямала занялись проблемой с топливом в отдаленных поселках. В поселок Мужи Шурышкарского района сегодня, 18 января, по зимнику в сопровождении спецтехники отправили из Салехарда два бензовоза с бензином АИ-92. Единственный поставщик топлива попросил разрешения у властей проехать по сезонной дороге.

Колонна в сопровождении транспорта дорожной дирекции через 4-5 часов приедет в Мужи, сообщает sever-press.ru. Жители поселка писали в соцсетях, что у них заканчивается бензин, а заправляют только спецтранспорт. Появлялись объявления о покупке горючего.

Перебои с доставкой бензина возникли из-за зимников, которые невозможно открыть из-за аномального потепления на Ямале. Официально запущены только два зимника, но движение по ним постоянно останавливается из-за метелей и сильных оттепелей. В результате жители отдаленных поселков остались не только без топлива, но и без продуктов. В соцсетях они писали о том, что цены на продукты в магазинах выросли в среднем в полтора раза, а бензин предлагают по 70 рублей за литр.

Ольга Дудорова
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