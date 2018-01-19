15:40 19 января 2018 0

Алексей Андреев отчитался за первый год работы депутатом Фото: личный архив Алексея Андреева

Югорский депутат за год потратил четыре миллиона на помощь бюджетным учреждениям региона и помог почти двум тысячам югорчанам. Считая, что деятельность парламентария должна быть прозрачной, Алексей Андреев отчитался перед избирателями за первый год работы в качестве депутата.

Публикуя первый депутатский отчет, Андреев признался избирателям — а это жители Мегиона и Нижневартовска, поселков Высокий и Дивный, что исполнилась мечта его детства: заниматься интересным делом и приносить пользу другим людям. С октября 2016 года по октябрь прошлого года к парламентарию через общественные приемные и лично обратились 1 849 жителей Югры. Вместе со своей командой он сумел решить 1 074 частных проблем, еще 567 человек получили правовую поддержку.

«Я являюсь руководителем крупной компании, которая строит социально значимые объекты и дороги в ХМАО-Югре и по всей стране; учредителем благотворительной организации — фонда местных сообществ „МЫ ВМЕСТЕ“; председателем попечительского совета фонда помощи детям и молодежи с тяжелыми заболеваниями „Благо Дарю“; депутатом Думы Югры, и вся моя деятельность, как профессиональная, так и общественно-политическая, полностью соответствует моим намерениям и детской мечте», — признался Алексей Андреев.

Скрин одной из страниц отчета А. Андреева

Вопросы у югорчан к депутату были совершенно разными: кто-то просил помочь купить платье и туфли для дочери-выпускницы, кому-то нужно было помочь получить участок под строительство дома для многодетной семьи. Пенсионерка жаловалась на то, что управляющая компания неправильно начисляла счета за общедомовые нужды — этот вопрос взяли на контроль, и в итоге перерасчет был произведен не только обратившейся с просьбой женщине, но и всем ее соседям. Другая жительница региона с помощью депутата смогла добиться рассрочки долга за коммунальные услуги.

Депутат Андреев и его команда оказывали югорчанам и правовую поддержку. Юридические консультации, по утверждению парламентария, «одна из самых востребованных услуг общественной приемной». Удалось уладить проблемы с получением рассрочки долгов перед муниципальными учреждениями, в составлении апелляционных жалоб в перерасчете алиментов, выплаты компенсаций, пособий и многих других. «Мы способствуем решению частных проблем жителей Югры — а ведь из уровня удовлетворенности каждого югорчанина складывается общая картина жизни в автономном округе», — отметил Алексей Андреев в обращении к избирателям.

Внушительная часть средств из депутатского фонда Алексея Андреева, а это 4,27 млн рублей, была распределена между муниципальными бюджетными учреждениями для улучшения материально-технической базы. Так, авиационно-спортивный клуб «Икар» получил от парламентария 700 тысяч рублей для закупки парашютной техники. Депутат выделил 100 тысяч рублей на компьютеры центру национальных культур города Нижневартовска, еще 200 тысяч — на приобретение светового оборудования для обновленного городского Дворца искусств. Однако большая часть депутатского фонда — 3,78 млн рублей — была направлена на поддержку «Марафона благоустройства», объявленного губернатором Югры Натальей Комаровой еще в конце 2016 года. Его цель — создать комфортную городскую среду для всех категорий граждан. «Вместе с вами, уважаемые жители, мы определили путь, по которому в ближайшие годы будут развиваться наши родные города. Уверен, поставленные задачи будут реализованы, ведь за первый год работы нам уже удалось достичь многого. Нам — вместе, команде Югры», — подчеркнул парламентарий.

Андреев отметил, что за год удалось добиться существенных результатов. «Со многими все еще существующими проблемами в одиночку справиться невозможно, прежде всего — это командная работа. Уверен, что, объединившись, мы сможем достичь поставленных целей! Мы все — одна команда, команда Югры!», — отметил парламентарий.