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Главные новости Челябинской области
22:45  19 января 2018 1

Мать погибшего в ледовом городке на Южном Урале мальчика ищет виновных. «Полицейские не сделали ничего»

Предновогодняя площадь Курган, ледяная горка
Женщина винит рабочих, которые не достроили горку и не закрепили ледяные блоки (фото архивное)Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Мать ребенка, насмерть придавленного глыбой в ледовом городке Сатки (Челябинская область), ищет виновных. Она разместила пост во «ВКонтакте», в котором призывает неравнодушных пользователей о помощи.

Женщина обвиняет строителей горки, которые «нарушили все нормы и правила с попустительства местной администрации, и сейчас хотят уйти от ответственности». Она также возмущена работой полиции, которая, по ее словам, бездействует и не проводит активных следственных мероприятий. «В память своего сына я сделаю все, чтобы найти и наказать виновных. Поэтому прошу всех небезразличных людей распространить эту информацию, чтобы виновных знали в лицо и они не могли жить спокойно. Надеюсь на справедливость», — говорится в сообщении матери погибшего.

В комментариях очень многие посочувствовали женщине. Однако нашлись и те, кто возложил ответственность за произошедшее на нее: «Детям нужно самим объяснять было, чтоб туда не совались, да и ребенок уже не маленький». Многие советуют матери обратиться на телевидение или к блогерам для огласки произошедшего: на местном уровне, по мнению комментаторов, она ничего не добьется. В одном из комментариев пользователь даже назвал фамилию подрядчика, который выиграл тендер на строительство городка; список людей, которые допустили к строительству городка лицо, не имеющее право заниматься данным видом деятельности; а также привел выписку из Единого госреестра индивидуальных предпринимателей.

Ранее «URA.RU» сообщало о гибели 11-летнего ребенка в Сатке. 22 декабря его придавило ледяной глыбой в недостроенном новогоднем городке. Мальчика доставили в больницу, где он умер 4 января. Мать погибшего ребенка рассказала, что после инцидента горку сразу разобрали, «уничтожив все следы преступления». Возведением городка занимался предприниматель из Миасса, который посетовал, что за детьми трудно уследить. Пользователи Сети утверждали, что никаких ограждений вокруг недостроенного городка не было.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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