17:29 31 января 2018 0

Государство хочет резко снизить число погибших в авариях Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Штрафы для водителей в России продолжат расти, а камеры наблюдения будут следить за ремнями безопасности и наличием детских кресел. При это модернизации дорог не предусмотрено: власти ограничатся обеспечением безопасности на самых аварийных участках трасс.

Правительство России направило запрос на разработку конкретных мер, которые впоследствии реализуют в Стратегии безопасности дорожного движения в России на 2018—2024 годы, пишет портал Аutonews. Документ не описывает конкретных мер, но дает направление, которого должны придерживаться организации и чиновники, ответственные за дорожное движение. Основная задача — достижение нулевого уровня смертности в ДТП к 2030 году. На первом этапе — к 2024 году — планируется достичь уровня не более 4 погибших на 100 тысяч населения в год.

Авторы стратегии считают, что старые машины являются угрозой на дороге. «Автоньюс» полагает, что машины старше десяти лет будут облагаться дополнительными налогами. Это будет сделано, чтобы побудить водителей к смене авто. Системы техосмотра и экзаменов для водителей ужесточатся. В техцентрах могут ввести единую систему учета и видеонаблюдения, а экзамены станут сложнее. Согласно статистике, самой опасной категорией водителей являются шоферы со стажем менее двух лет.

Пешеходных переходов станет больше, а скоростной порог в городах могут снизить до 50 и даже до 40 км/ч. На фоне массового сокращения сотрудников ГИБДД увеличится количество камер. Наружные средства наблюдения будут фиксировать использование ремней безопасности, детских кресел, шлемов для велосипедистов и, возможно, будут осуществлять контроль за пьяными водителями.

Масштабного ремонта дорог в России ожидать не стоит. Ремонт, новые знаки и разметка появятся лишь в местах повышенной аварийности. Штрафы продолжат расти. Также готовится переход к рыночному формированию цен на полисы ОСАГО. Компании будут сами устанавливать стоимость страховки без участия государства.

Стратегия безопасности на дорогах должна свести к минимуму экономические потери при авариях. За последние десять лет в ДТП погибло около 300 тысяч человек, а более 2,5 миллиона были ранены. Треть погибших — люди трудоспособного возраста. Ежегодные экономические потери России от ДТП оцениваются в 2% ВВП (20 млрд долларов).