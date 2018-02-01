В ХМАО ожидают визита министра обороны РФ Сергея Шойгу, который посетит Вечер памяти погибших ветеранов боевых действий в Нефтеюганске. Об этом 1 февраля «URA.RU» сообщил источник в правительстве ХМАО.
По словам собеседника, мероприятие запланировано на 10 февраля 2017 года, а его участниками станут члены официальных делегаций из Беларуси, Казахстана, Нидерландов, делегации из ДНР и ЛНР, а также лично министр обороны РФ Сергей Шойгу. Источник утверждает, что официальное приглашение на патриотическую акцию было отправлено губернатору ХМАО Наталье Комаровой.
Собеседник добавил, что организатором вечера памяти является председатель региональной общественной организации «Союз ветеранов боевых действий «Патритор» Виктор Кузнецов.
Как сообщил «URA.RU» один из членов союза ветеранов, реальных договоренностей с Сергеем Шойгу нет и его присутствие на мероприятии сомнительно.
«Приглашение министру, конечно, отправили, но какого-то согласия получено не было. Виктор Кузнецов просто использует имя Шойгу для „раскрутки“ своего мероприятия», — комментирует источник.
Получить комментарий Виктора Кузнецова на момент публикации материала не удалось. Телефон председателя «Союза ветеранов боевых действий „Патриот“» недоступен для звонков журналистов.