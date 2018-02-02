Фекалии затопили улицу в челябинском селе. ФОТО

В селе Кизильское фекалии из переполненной выгребной ямы вытекали прямо на улицы
Жители села Кизильское пожаловались в Магнитогорскую природоохранную прокуратуру из-за сточных вод с нечистотами, разлившихся по улицам, и переполненной выгребной ямы около одного из домов. Нести ответ пришлось местным коммунальщикам.
Сбором и вывозом жидких коммунальных отходов в селе должно заниматься ЖКХ «Кизильское». Однако организация выполняла свои обязанности некачественно и допускала разлив сточных вод с фекалиями по улицам села. Теперь против директора ЖКХ возбудили дело об административном правонарушении. От главы Кизильского муниципального района также потребовали устранить нарушения, сообщили в прокуратуре Челябинской области.
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